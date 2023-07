Quadrilha que aplicava golpes em militares é alvo de operação em MG e ES

432

Essa foi a segunda fase da operação 'O Ilusionista' (foto: MPMG/Divulgação) Uma quadrilha especializada em praticar golpes financeiros contra policiais militares, das Forças Armadas da reserva e pensionistas foi alvo da segunda fase da operação O Ilusionista, na manhã desta quarta-feira (5/7). Uma mulher foi presa na Região Metropolitana de Belo Horizonte e um homem no estado capixaba.









Durante as diligências, os policiais apreenderam 27 aparelhos celulares, cinco notebooks e vários documentos.

Esta é a segunda fase da operação. Segundo as investigações, os criminosos convenciam as vítimas a depositarem valores referentes a falsos honorários ou custas processuais em contas bancárias informadas pelo grupo, sob a alegação de que deveriam efetuar tais pagamentos para obter a liberação do dinheiro. Eles utilizavam, ainda, nomes de autoridades do alto-comando da Polícia Militar para conferir mais credibilidade aos argumentos ardilosos utilizados para convencer as vítimas.



A primeira fase foi deflagrada em março deste ano. Nela, foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em seis cidades mineiras. Contudo, constatou-se que vários golpes continuaram sendo aplicados segundo a mesma metodologia, o que evidenciou a existência de outros membros até então ainda não identificados.