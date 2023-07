Trabalhador cai de obra com mais de 20 metros e sobrevive em Viçosa

Em uma primeira análise das equipes de resgate, o homem conseguia verbalizar e expressar escoriações generalizadas e há a possibilidade de fratura em algum membro inferior (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem despencou de mais de 20 metros de uma construção, nesta quarta-feira (5/7), enquanto trabalhava em um serviço no edifício no Bairro Clélia Bernardes em Viçosa, Minas Gerais. As equipes dos bombeiros e do SAMU foram acionadas e socorreram o homem.