Motorista de prefeitura é assaltado com foice e machado no Sudoeste de MG

Motorista foi assaltado em frente à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso (foto: SCMSSP)



Ele teve dinheiro e documentos roubados pelos dois criminosos. A dupla de ladrões foi presa na tarde do mesmo dia. Um motorista da Prefeitura de João Pinheiro, Noroeste de Minas, que aguardava pacientes que tinham sido liberados da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, viveu momentos de pânico ao ser ameaçado por dois ladrões que portavam foice e machado. O crime ocorreu na última segunda-feira (10/07), em frente à unidade de saúde.Ele teve dinheiro e documentos roubados pelos dois criminosos. A dupla de ladrões foi presa na tarde do mesmo dia.



Moradores de São Sebastião do Paraíso compartilharam a história nas redes sociais, a fim de ajudar o motorista a localizar os documentos.



O Batalhão de Polícia Militar da cidade foi acionado e, após passar o dia em rastreamento, localizou um dos homens. Um dos ladrões, de 24 anos, admitiu que tinha cometido o crime porque precisava de dinheiro. Moradores de São Sebastião do Paraíso compartilharam a história nas redes sociais, a fim de ajudar o motorista a localizar os documentos.O Batalhão de Polícia Militar da cidade foi acionado e, após passar o dia em rastreamento, localizou um dos homens. Um dos ladrões, de 24 anos, admitiu que tinha cometido o crime porque precisava de dinheiro.



O segundo envolvido no crime, de 34 anos, foi encontrado pelos militares em um imóvel abandonado no Bairro João XXIII.



Ambos foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso e, em seguida, encaminhados ao presídio da cidade.