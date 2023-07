Suspeito de matar a ex-namorada a facadas em MG é preso em SP

Vitória Carolina Ribeiro Evangelista, de 22 anos, foi assassinada no dia 2 de julho, em via pública de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A Polícia Civil (PC) de Frutal prendeu, de forma preventiva, nessa terça-feira (11/7), um homem, de 30 anos, suspeito de matar a ex-namorada Vitória Carolina Ribeiro Evangelista, de 22 anos, com golpes de faca.

O crime aconteceu na noite do dia 2 de julho, em via pública, do Bairro Residencial Waldemar Marchi, nas proximidades da casa da jovem.

A prisão do homem, que matou a ex sob suspeita de não aceitar o fim do relacionamento, ocorreu em hotel da região central de São José do Rio Preto, cidade paulista a cerca de 100 km de Frutal.



Segundo informações divulgadas pelo delegado da Delegacia da Mulher de Frutal, Bruno Giovannini, em coletiva à imprensa local, a PC de Frutal conseguiu rastrear o paradeiro do investigado, repassando as informações à equipe da PC de São José do Rio Preto, que, com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e através do Grupo de Operações Especiais (GOE) efetuaram o cumprimento do mandado de prisão.



“Reunimos elementos que comprovaram a autoria do crime”, complementou o delegado.

Giovannini também declarou que, a partir de agora, o inquérito policial ainda segue, sendo que ainda há algumas diligências para serem produzidas. “E isso precisamos colocar tudo em um papel, estabelecermos a linha investigativa completa, fazermos o relatório e encaminharmos ao poder judiciário para posterior análise”, finalizou.