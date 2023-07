Trabalhador rural morre ao ser atingido por eucalipto em MG

José Lourenço ainda tentou se esconder atrás de um tronco, mas a árvore atingiu o ombro dele (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na noite dessa terça-feira (11/07), um trabalhador rural, de 37 anos, morreu ao ser atingido por um pé de eucalipto quando realizava o corte da árvore, em uma propriedade rural de São Pedro da União, Sul de Minas.



Conhecido por "filho do Zé Lourencinho Carreiro e da Lola do Bairro Catalão", José Carlos Lourenço morava no Bairro Mandemo, em Carmo do Rio Claro, distante 76 quilômetros do local onde aconteceu o acidente.