Motorista de aplicativo e dois passageiros sofrem tentativa de homicídio

Polícia Militar ainda está trabalhando na ocorrência que deixou três pessoas feridas no bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um motorista de aplicativo, de 32 anos, e dois passageiros, de 36 e 40 anos, sofreram uma tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (13/7), no bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o motorista de aplicativo informou que estava finalizando o turno de trabalho quando um conhecido, de 40 anos, se aproximou e pediu uma corrida particular, afirmando que pagava bem.

O motorista, então, aceitou e, na altura do bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, o passageiro pediu para o condutor parar o carro e outro passageiro, de 36 anos, entrou no veículo.

O trajeto continuou até o bairro Ribeiro de Abreu. A dupla desceu do carro, entrou em uma casa para buscar um documento e voltou pouco depois. Na altura da Rua Bardana, o carro onde as vítimas estavam foi fechado por um Honda Civic com o farol apagado.

Ao ver a situação, o passageiro de 40 anos começou a gritar para o condutor voltar com o carro. O motorista contou aos policiais que deu ré no veículo, mas perdeu o controle da direção e subiu no passeio.

O trio então saiu correndo do carro e foram baleados. O motorista levou um tiro em uma das mãos e foi socorrido para a UPA Norte. Logo depois, ele foi transferido para o Hospital Risoleta Neves.

O passageiro de 36 anos está em estado grave no Hospital Risoleta Neves. Ele foi atingido na cabeça e em uma das mãos. O homem de 40 anos levou um tiro na perna. Não foi divulgado para onde ele foi levado.

No final da madrugada de hoje, a ocorrência segue em andamento. Até o momento, ninguém foi preso.