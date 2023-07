MG: Suspeito de enviar conteúdo pornográfico para criança é preso

432

Suspeito era vizinho das vítimas e teria registrado um número telefônico em nome de outra pessoa para não ser identificado (foto: PCMG / Divulgação) Um homem de 45 anos foi preso suspeito de ameaçar e divulgar conteúdos pornográficos a uma mulher, de 37 anos, e a filha dela, de 10 anos, em Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A detenção aconteceu na última sexta-feira (7/7).

O suspeito era vizinho das vítimas e teria registrado um número telefônico em nome de outra pessoa. A partir disso, ele passou a enviar mensagens ameaçadoras e imagens de cunho pornográfico envolvendo crianças.







“No entanto, os funcionários desconfiaram e imediatamente ligaram para a verdadeira mãe, a fim de verificar a autenticidade do pedido”, explicou o responsável pelas investigações, delegado Adriano Miguel da Silva.





Após investigações preliminares, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra o homem. Com a formalização dos procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Apesar da detenção, as investigações do caso continuam.