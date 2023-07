Fórum Lafayette será fechado para reformas a partir desta quinta-feira (13)

432

É a primeira grande reforma que o Fórum Lafayette passa desde sua inauguração em 1980. (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press.Brasil. MG.Belo Horizonte)

A partir desta quinta-feira (13/7), o prédio do Fórum Lafayette, localizado no Bairro Barro Preto, na Região Sul de Belo Horizonte, será totalmente fechado para uma ampla reforma. Esta será a primeira reforma de grande porte do prédio inaugurado em 1980 e que comporta o maior fórum do Estado. As intervenções buscam garantir uma melhor funcionalidade, sustentabilidade, acessibilidade, adequações técnicas e de segurança e têm previsão para durar mais de 2 anos.









Com o fechamento do prédio, os diversos setores do Fórum Lafayette estão funcionando em outros endereços em Belo Horizonte. As varas criminais e de família, além dos Tribunais do Júri da capital, vão especialmente para novo prédio na Avenida Augusto de Lima, número 1.234, no Barro Preto.





As outras unidades judiciárias que já funcionam em novos endereços são:





Juizados Especiais : Setor de Atermação: Avenida Francisco Sales, 1.446, Santa Efigênia

: Setor de Atermação: Avenida Francisco Sales, 1.446, Santa Efigênia Vara Cível da Infância e da Juventude: Rua Jaceguai, 208 / 5º andar, Prado

Rua Jaceguai, 208 / 5º andar, Prado Centro de Reconhecimento de Paternidade CRP: Av. Afonso Pena, nº 2300 / 9º andar, Centro

Av. Afonso Pena, nº 2300 / 9º andar, Centro Vara de Registros Públicos: Av. Afonso Pena, nº 2300 / 9º andar, Centro

Av. Afonso Pena, nº 2300 / 9º andar, Centro 1ª e 2ª varas de Sucessões e Ausências: Avenida Afonso Pena 2.300 / 7º andar

Avenida Afonso Pena 2.300 / 7º andar 3ª e 4ª varas de Sucessões e Ausências: Avenida Afonso Pena 2.300 / 8º andar

Avenida Afonso Pena 2.300 / 8º andar Vara Agrária de Minas Gerais e de Acidente de Trabalho: Avenida Afonso Pena 2.300 / 9º andar, Centro





Comemorações

Também na quinta-feira (13/7), a Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, a direção do Foro de Belo Horizonte e o Sindicato dos Servidores de Justiça do Estado farão uma homenagem, a partir das 18h30 a vários servidores e aos mais antigos magistrados, promotor de Justiça, defensor público e advogado que ainda atuam no Fórum Lafayette. Durante o evento, serão projetadas imagens que contam a história de décadas do prédio.





A programação ainda conta com apresentação da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça e um passeio de bicicleta pela região do Barro Preto e do Centro, tendo como ponto de partida o pátio central do Fórum Lafayette, às 19h.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.