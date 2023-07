Vídeo: Câmera registra atropelamento que matou mineiro nos EUA

432

Bryan Barbosa morava com os pais nos EUA (foto: Reprodução Redes Sociais) Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento que matou o adolescente, Bryan Barbosa, de 14 anos, na cidade de South River, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu nessa sexta-feira (7/7).







O atropelamento



O adolescente foi atropelado por uma van quando andava de bicicleta numa interseção entre as avenidas Whitehead Avenue e Russell Avenue. A suspeita é de que o veículo seguia em uma velocidade acima da permitida.



Nas imagens é possível ver o momento que Bryan olha para trás e muda de pista. O motorista também desvia para a contramão atingindo o garoto. Michel Arena, de 63 anos, fugiu sem prestar socorro.



O adolescente foi socorrido para um hospital local, porém não resistiu aos ferimentos.

Prisão



O motorista foi preso em casa. Ele foi acusado de homicídio culposo, com o agravante de ter abandonado o local do crime.



Ele está detido no Centro Correcional de Adultos do Condado de Middlesex e vai aguardar a audiência do Tribunal Superior.



Vaquinha



A tragédia causou grande comoção na cidade americana. Uma vaquinha online em prol da família foi criada por uma amiga. Até o início da noite desta quarta-feira (12/7) já tinham sido arrecadados US$ 64,9 mil por meio de 1,2 mil doadores. A meta é US$ 70 mil, cerca de R$ 337,4 mil.



"Hoje nossa cidade teve uma perda devastadora. Hoje, por volta das 16h, uma criança foi retirada de sua família por negligência e comportamento repugnante. A cidade de South River é tão pequena que todos nós sempre cuidamos dos filhos uns dos outros que estão brincando lá fora. Indo ao parque. Andando de bicicleta! Ouvir essa horrível tragédia quebrou o coração de todos", afirma a amiga da família, Nicole Martins, na descrição da vaquinha.