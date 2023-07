Carreta tomba e complica o trânsito na BR-040

Imagem ilustrativa (foto: Pixabay/Reprodução)

Uma carreta tombou na BR-040, nesta quarta-feira (12/7), derramando carga de minério perto do acesso a Belo Vale, no sentido Distrito Federal. O acidente foi notificado por volta das 17h50 e provocou lentidão no trânsito em ambos os sentidos.