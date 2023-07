Jovem morre, e uma criança é atropelada em acidentes com condutores sem CNH

432

Momento em que a criança de 4 anos é atropelada (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma jovem de 19 anos morreu, uma criança de 4 anos se feriu em dois casos de atropelamentos em que os condutores não tinham carteira de habilitação, na cidade de Uberlândia, nesta sexta-feira (7/7). Num dos acidentes, o motociclista também se feriu, junto a outra pessoa.



Uma câmara de segurança flagrou o acidente. A motociclista morreu no local, mesmo depois de receber os primeiros socorros de um bombeiro que mora próximo da região da batida.





O condutor do carro que a atropelou é inabilitado e levava o filho de 5 anos para a escola. Ele ainda bateu em outro carro após o primeiro impacto. O homem foi preso por homicídio culposo.

Criança

O segundo atropelamento aconteceu no início da tarde desta sexta, no bairro Morumbi, zona leste de Uberlândia. Também há vídeo de câmera de segurança que mostra como ocorreu.





O acidente foi registrado na Rua Guaiaca, e a criança de 4 anos estava acompanhada de outras duas meninas. No momento em que as mais velhas percebem a aproximação da moto, elas param, mas a mais jovem sai correndo e acaba sendo atropelada. O piloto da moto caiu com a passageira e também se machucou.

A criança foi socorrida por parentes, que a levaram até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro. Ela segue sob observação.

Também sem habilitação para pilotar a moto, o homem vai ser ouvido pela polícia assim que possível, por conta dos ferimentos.