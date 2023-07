Homem é preso por perseguir, agredir ex-companheira e quebra o celular dela

Um homem de 46 anos foi preso nesta sexta-feira (7/7), em Três Corações, no Sul do Estado, após agredir a ex-companheira na frente do filho, de oito anos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher levava o filho para a escola, na quinta (6/7), quando viu que o ex a estava perseguindo. Durante o trajeto, ele a abordou e começou a discutir com ela.

"[Ele] Acusou a vítima de estar tendo outro relacionamento. Em seguida, pegou o celular dela e o jogou no chão, quebrando a tela do aparelho. Além disso, ele puxou o braço da mulher com um movimento brusco, provocando hematomas na vítima", informou a PC mineira.

Toda essa agressão foi presenciada pela criança. Logo após o fato, a vítima foi até a delegacia da cidade e registrou um boletim de ocorrência. Com as informações, os investigadores começaram a procurar pelo homem, que foi preso em flagrante. O suspeito, porém, foi liberado após pagamento de fiança.

Relacionamento durante sete anos

Segundo a Polícia Civil, a vítima contou que se relacionou com o homem por sete anos. No entanto, o relacionamento terminou depois que ele passou a ser usuário de crack.

De acordo com a PC, mesmo com a soltura do homem, as investigações continuam.