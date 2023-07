Homem fica ferido ao bater carro em reboque de carreta na BR-040

432

Com o impacto da batida, a vítima ficou presa dentro do carro, que teve que ser serrado para sua retirada (foto: CBMMG / Divulgação) O motorista de um carro de passeio ficou gravemente ferido depois que perdeu o controle do veículo e colidiu com o reboque de uma carreta que estava estacionada no acostamento da BR-040, próximo ao KM 628, na altura de Conselheiro Lafaiete, na madrugada desta terça-feira (11/7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto da batida, a vítima ficou presa dentro do carro, que teve que ser serrado para sua retirada. Apesar de responsivo, o motorista estava bastante confuso, apresentava fratura na perna esquerda e um corte na cabeça.









Em imagens divulgadas pela corporação, é possível ver que a frente do carro ficou totalmente destruída. A dinâmica do acidente não foi informada.





A Polícia Militar e equipes da Concessionária Via 040 estiveram presentes no local.