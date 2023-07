Fuga de pedágios terá multa automática em rodovias mineiras

No ano passado, foram 10 mil evasões nas BRs 365 e 364 (foto: Divulgação/EcoVias do Cerrado)

As praças de pedágio das rodovias BR-365 e BR-364, entre os municípios de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Jataí (GO), passaram a ter fiscalização automatizada para casos de fuga. O sistema flagra o motorista cometendo a infração e evita a necessidade de policiamento para registro do caso.