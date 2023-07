Oferta de horários de ônibus de BH não vai reduzir durante férias de julho

432

Medida faz parte da política de melhorias no transporte público impostas após aprovação de pagamento de subsídio milionário às empresas de ônibus (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 2022 ) Ao contrário de anos anteriores, durante o período das férias escolares de julho de 2023 não haverá redução da oferta de ônibus em Belo Horizonte. Dos dias 17 a 31 de julho, todas as linhas da capital vão operar com quadro de horários de dias úteis.

A medida faz parte da política de melhorias no transporte público impostas após aprovação da lei 11.458/23, que prevê o pagamento de R$ 512 milhões às empresas de ônibus e determinou a redução do valor da passagem para R$ 4,50.









O aumento nas viagens e a compra de 420 novos ônibus serão feitos de forma parcial. As empresas terão prazo até dezembro para finalizar as melhorias. "Quer dizer que tudo isso passa a valer na segunda-feira? Claro que não, é um processo que vai acontecer ao longo do ano", disse Fuad.





Cumprimento das medidas





Os usuários podem registrar as reclamações por meio do aplicativo PBH APP, pelo WhatsApp (31) 98472-5715 ou no Portal de Serviços. Os dados registrados auxiliam no direcionamento das equipes de fiscalização. As reclamações também são enviadas às concessionárias para apuração dos problemas relatados pelos passageiros.