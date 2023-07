Fuad visita obra de viaduto de BH que só fica pronta em 2024

432

Além da implantação do viaduto, já está homologada a obra da interseção com a avenida Sebastião de Brito (foto: Rodrigo Clemente / PBH / Divulgação) Depois de mais de um ano do processo de licitação aberto, 20% das obras de implantação do novo viaduto no cruzamento das avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo, na Região Norte de Belo Horizonte, já foram concluídas. Foram investidos R$ 104,8 milhões para a construção da estrutura, pagos com recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro.

Nosso objetivo é melhorar a mobilidade da cidade inteira, focando em pontos estratégicos do trânsito e garantindo mais qualidade de vida para o cidadão.



%uD83D%uDCF8Rodrigo Clemente/PBH pic.twitter.com/aGI1pXHE1a %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) July 11, 2023





previsão é que a estrutura seja entregue no final de 2024 e, até o momento, quatro das cinco fundações da alça Guarani, dois blocos e quatro pilares, já foram concluídos. O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) esteve nesta terça-feira (11/7) nas obras de implantação do viaduto que possui função estratégica na malha viária da capital, interligando importantes eixos de deslocamentos da Região Metropolitana.





“Queremos que o trabalhador, que usa essa pista para ir trabalhar, fique mais 20 minutos em casa dormindo. Essas três obras vão permitir a redução do tempo de deslocamento em termos de 20 minutos. Essa obra sozinha está prevista uma redução de dez minutos no tempo. Queremos que o trabalhador tenha mais tempo, fique menos tempo no trânsito. A obra é importantíssima, porque tira três grandes gargalos da Linha Verde”, afirmou Fuad.





Os desvios de trânsito que serão necessários à medida que a obra for se desenvolvendo serão parciais e já foram anteriormente aprovados pela BHTrans. Para que as construções fossem feitas, moradores e comerciantes do Bairro Heliópolis tiveram que ser desapropriados