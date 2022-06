Avenida Cristiano Machado vai ganhar novo viaduto

Viaduto vai ser construído no cruzamento entre as avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu licitação para a realização das obras de um viaduto no cruzamento das Avenidas Cristiano Machado e Avenida Waldomiro Lobo, na Região Norte da capital.

Segundo a PBH, a construção nas duas vias possui função estratégica na malha viária de Belo Horizonte, interligando importantes eixos de deslocamentos na região metropolitana, além de contar com a Estação de Metrô Waldomiro Lobo nas proximidades.

“A implantação de um viaduto no local e as demais obras complementares trará maior fluidez do tráfego, melhores condições de circulação de pedestres e bicicletas e a requalificação do ambiente urbano nas áreas remanescentes”, afirmou a prefeitura em nota.

O prazo para a construção ser concluída é de 720 dias contados a partir da primeira Ordem de Serviço. As empresas interessadas em participar da licitação devem apresentar proposta até às 14h30 do dia 21 de julho, segundo a publicação dessa terça-feira (28/06) no Diário Oficial do Município (DOM).

A PBH estipulou um valor-teto de R$ 117.609.128,36. Essa quantia será paga com recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, provenientes do contrato de financiamento da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro.

O edital está disponível no Portal da PBH e no Portal de Compras do Governo Federal.