Criança de 4 anos morre ao brincar com isqueiro e colocar fogo em casa

Ao manusear o isqueiro, as crianças colocaram fogo no sofá. As chamas se alastraram rapidamente, queimando as vítimas. As duas foram socorridas, mas uma delas não sobreviveu.



A reportagem do Estado de Minas apurou junto a um funcionário do SAMU que o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para saber se a morte ocorreu por causa das queimaduras ou pelo alto nível de fumaça inalado no incêndio.

A criança que sobreviveu foi levada nesta terça-feira (11/7) para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, de helicóptero. Ele está com queimaduras de segundo e terceiro graus e também respirou muita fumaça.

Segundo essa fonte do SAMU, a prefeitura de São Francisco do Glória está ajudando as famílias das vítimas com apoio psicológico e prometeu construir uma nova casa, já que o imóvel ficou completamente comprometido por causa do incêndio.