Quase 186 mil comprimidos de ecstasy são apreendidos após troca de tiros

Droga seria entregue a outra pessoas não identificada (foto: Divulgação/PMMG) A Polícia Militar apreendeu mais de 186 mil comprimidos de ecstasy após troca de tiros na rodovia MGC-452, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (11/7). Dois homens foram presos depois de serem baleados.



Os suspeitos fugiram e houve revide dos policiais. O carro seguiu para um setor de chácaras, segundo os policiais, mas logo foi abandonado.



Quando o automóvel foi encontrado, os agentes encontraram, dentro dele, diversas cartelas com comprimidos de ecstasy.



As buscas continuaram e as duas pessoas que estavam no carro foram encontradas em meio ao matagal. Eles apresentavam ferimentos a bala no peito, ombro e panturrilha. Os dois foram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde permanecem internados e sob escolta policial.



Dois celulares e um revólver também foram apreendidos.



A PM conseguiu a informação de que a droga seria repassada a um caminhoneiro, mas ele não foi identificado. As investigação segue para a Polícia Civil.