Venda de recicláveis ajuda na manutenção de ação social em Montes Claros

Projeto usa as aulas de música como incentivo para o desenvolvimento dos jovens

O recolhimento e a venda materiais recicláveis ajudam na manutenção de um projeto filantrópico voltado para o atendimento a jovens em Montes Claros, no Norte de Minas. Trata-se do Projeto Social Jabs (Jovens e Adolescentes em Busca de Superação).

A iniciativa usa o ensino gratuito da música e da arte como ferramenta de crescimento dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, contando, atualmente, com 112 assistidos, na faixa de 5 a 18 anos.

Eles aprendem musicalização, com aulas de flauta doce, flauta transversal , violão, violão celo, violino, ukulele, artes e dança, além de aulas extras de inglês e de incentivo à leitura.

Os matriculados no projeto contam com assistência médica, odontológica e psicológica. Além disso, recebem roupas, agasalhos, alimentos e outros donativos.

A coordenadora do Jabs, Josimeire Freitas, ressalta que são promovidos eventos como palestras, rodas de conversa, aulas de civismo, oficinas para os adolescentes e jovens, além de campanhas voltadas para a saúde física e mental.





“Por intermédio da arte e da música, temos visto transformações de vidas não só dos alunos, mas também em seus núcleos familiares”, afirma Josimeire. Ela lembra que o projeto foi iniciado em 2014 e, hoje, já conta com vários ex-alunos encaminhados para cursos técnicos e superiores e inseridos no mercado de trabalho.





Recentemente, uma aluna do projeto, Luana Mendes, de 16 anos, foi selecionada para um intercâmbi de um ano na Argentina, a fim de aprimorar seus conhecimentos. A adolescente recebeu uma bolsa do Rotary Club, que vai bancar os custos da viagem ao país vizinho.





O Projeto Jabs tem como presidente de honra o capitão da Polícia Militar Michael Stephan. Ele contribui diretamente nas ações do projeto, juntamente com o tenente Josias de Freitas, que cuida da parte administrativa. A ação conta com a parceria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O capitão Stephan ressalta que o projeto recebe doações de material reciclável, feitas pelos voluntários. O dinheiro da venda do material ajuda a pagar as despesas de manutenção e o aluguel do imóvel que abriga a entidade filantrópica.

Josimeire Freitas ressalta que a instituição precisa de apoio para manter o seu trabalho social. Ela destaca que as pessoas podenm colaborar, entregando os produtos recicláveis na sede do projeto, na Rua Jacinto dos Santos Lima, 358, Bairro Santa Rita. Também podem fazer contribuições por pix.

Projeto Social JABS

Para colaborar. Chave do pix: CNPJ - 21.414.946.0001-74

Endereço: Rua Jacinto dos Santos Lima, 358, Bairro Santa Rita, Montes Claros

telefone: (38) 9 9157 6531