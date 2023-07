Iturama corta 40 árvores de 10 espécies e revolta grupo de moradores

432

As 39 árvores cortadas pela Prefeitura de Iturama estavam plantadas em canteiro central da Avenida Alexandrita (foto: Redes Sociais) Por meio de grupos de WhatsApp, alguns moradores da cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro, afirmam estar revoltados com cortes de quase 40 árvores, realizados por equipe da Secretaria de Obras no início deste mês.



“Fiquei com muita raiva disso. Quando eu vi a avenida Alexandrita sem nada, eu chorei. Eles arrancaram as árvores que nós plantamos. Era pé de mamão, limão, mexerica, entre outros”, desabafou a moradora Joana, por áudio, em grupos de WhatsApp.



“Eles chegaram com maquinário de madrugada e cortaram tudo. Os vizinhos até queriam ligar para Polícia”, se revoltou Paulo, outro morador de Iturama, também por meio de áudio divulgado no WhatsApp.



Segundo o secretário de Obras de Iturama, Custódio José de Carvalho Filho, os cortes de todas as árvores, em um espaço de dez quarteirões, foram realizados dentro da lei. “A previsão é finalizarmos a obra de colocação de postes de iluminação e de uma pista de caminhada no dia 23 de agosto desse ano, dia do aniversário da cidade”, complementou.



Ainda conforme o secretário, estão sendo gastos R$ 578.296,89 mil dos cofres públicos para a realização da obra de implantação e substituição da iluminação pública da Avenida Alexandrita. “Esses cortes representam metade da avenida e foram de árvores mais novas. Não houve cortes de ipês amarelos como estão dizendo por aí, já que a lei não permite. Em com relação aos ipês rosas, também não foram cortados e sim podados. Também teve ipês rosas da avenidas que não foram podados. Vamos estudar como fazer a obra sem fazer a poda. Além disso, as árvores mais antigas da avenida nós também não cortamos”, finalizou.

Corte de árvores revoltou moradores da cidade de Iturama (foto: Redes Sociais)

Responsável pelo Horto Florestal de Iturama, Jeder Viana, contou que as árvores cortados já foram todas moídas. “Agora esperamos cerca de sete meses para o material fermentar e virar adubo que vamos doar para donos de hortas e o pessoal da agricultura familiar”, explicou.

Conforme a Secretaria de Obras de Iturama foram arrancadas 39 árvores de dez espécies diferentes:



- 15 jerivás

- seis palmeiras

- seis limoeiros

- cinco mangueiras

- duas acácias

- um oiti

- um nim indiano

- um tamarindeiro

- um cajueiro

- uma primavera