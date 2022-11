PBH inicia desapropriação para construção de viaduto na Cristiano Machado

Viaduto vai ser construído no cruzamento entre as avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte começou o processo de desapropriação de casas no Bairro Heliópolis, na Região Norte, para construção de um viaduto no cruzamento entre as avenidas Cristiano Machado e Waldomiro Lobo.A informação foi publicada no Diário Oficial do Município na manhã desta quinta-feira (3/11). A obra promete desafogar o trânsito na região. As intervenções também contemplam as avenidas Sebastião Brito e Saramenha, na Região Norte de BH.A construção nas vias, segundo a prefeitura, possui função estratégica na malha viária de Belo Horizonte , interligando importantes eixos de deslocamentos na região metropolitana, além de contar com a Estação de Metrô Waldomiro Lobo nas proximidades.A Prefeitura de Belo Horizonte BH ainda não detalhou quantas famílias serão impactadas e o prazo de desapropriação para a obra.