Madrugada chuvosa causa acidentes em BH

Acidente na Avenida Amazonas deixou três pessoas feridas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A chuva pode ter contribuído para pelo menos dois acidentes durante a madrugada desta quinta-feira (3/11), em Belo Horizonte. Os motoristas precisam ficar atentos devido às pistas molhadas.

Na Avenida Amazonas, próximo ao número 6845, no centro da capital, o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Três pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Uma delas ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII com os sinais vitais estáveis.

Na Avenida Carlos Luz, no bairro Aparecida, Região Noroeste, um carro bateu em uma árvore e ficou com a frente destruída. O veículo subiu no canteiro central e deixou a faixa da esquerda bloqueada, sentido Pampulha. Com o impacto da batida, o airbag foi acionado.

O motorista não foi encontrado no local, mas o carro está em nome de uma mulher e a documentação atualizada. As causas do acidente são desconhecidas.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o dia, o céu em BH ficará nublado com chuva fraca a moderada a qualquer momento.

A sensação térmica registrada em BH na madrugada desta quinta-feira (3/11) às 03h foi de - 13,5°C com ventos de 80 km/h.

Acumulado de chuva

Veja o acumulado de chuva na capital em novembro até 6h30 desta quinta-feira (3/11), segundo a Defesa Civil.

Barreiro 39,6 (16,8%)

Centro Sul 48,6 (20,6%)

Leste 55,0 (23,3%)

Nordeste 48,0 (20,3%)

Noroeste 65,4 (27,7%)

Norte 40,2 (17,0%)

Oeste 40,4 (17,1%)

Pampulha 71,8 (30,4%)

Venda Nova 97,6 (41,4%)

Média Climatológica NOVEMBRO 236,0 mm