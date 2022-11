Chuva no feriado: em 19h, BH registra 10% da média histórica de novembro

Nas últimas 19 horas, o acumulado de chuva chegou a 24 milímetros na Região Centro-Sul, o que representa 10,2% da média histórica do mês de novembro, de 236 mm. Muita água caiu em Venda Nova, na Pampulha e nas regiões Leste e Noroeste.

Chuvas nas últimas 19 horas em BH

A Região Norte foi a que registrou menos acumulado, com 10,2 mm. As zonas Oeste, Barreiro e Nordeste ficaram abaixo dos 20 mm.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 468 cidades mineiras, incluindo BH, estão em alerta amarelo de chuvas intensas, e 301 em aviso laranja para o mesmo risco.Com isso, a previsão é que haja precipitação de até 100 mm/dia, rajadas de ventos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.A orientação do Inmet é que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e desliguem aparelhos eletrônicos.