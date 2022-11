Visitantes rezam debaixo de chuva em cemitérios de Montes Claros

Sob chuva, os visitantes do Bonfim, o cemitério mais antigo da cidade, participaram de uma missa celebrada pelo monsenhor Silvestre José de Melo, administrador da Arquidiocese da cidade-polo do Norte do estado.



A celebração, que teve a participação de padres de diversas paróquias da cidade, aconteceu junto ao cruzeiro do cemitério, onde as pessoas queimam velas em homenagem aos parentes falecidos. O ato religioso foi realizado no fim da manhã.



Monsenhor Silvestre destacou a importância da oração pelos mortos. "Hoje, nós, cristãos, rezamos aqui pela memória dos nossos parentes e amigos, na certeza de que, encerrada a sua caminhada terrena, no céu eles encontram as alegrias do banquete da vida", afirmou o religioso."Queremos registrar a nossa fé na ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós que cremos, a vida não é finalizada (aqui), mas transformada", completou.





Silvestre assumiu a função de administrador da Arquidiocese de Montes Claros em fevereiro de 2022, após a transferência do ex-arcebispo metropolitano, Dom João Justino de Medeiros, para a Arquidiocese de Goiânia.



O monsenhor vai continuar como gestor da arquidiocese até a nomeação pelo Papa Francisco de um outro arcebispo para Montes Claros, o que ainda não ocorreu.



Reformas nos cemitérios





Neste Dia de Finados, os visitantes do Cemitério do Bonfim encontraram um espaço. As passarelas do campo-santo receberam um novo asfalto.



Conforme o vice-prefeito e secretário municipal de Serviços Urbanos, Guilherme Guimarães, foram realizadas diversas obras local. Os serviços se estendem também ao cemitério Parque Jardim da Esperança.



Segundo Guimarães, a prefeitura investiu cerca de R$ 500 mil nas obras de reforma e melhori dos cemitérios.



O vice-prefeito destacou que entre os serviços executados estão a melhoria da iluminação e o aumento da altura do muro do logradouro.



Guilherme salientou que um dos objetivos das intervenções é reforçar a segurança do cemitério e inibir os furtos de imagens de bronze dos túmulos.