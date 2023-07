Ainda não há pistas do assassino de homem morto com 37 facadas

432

Quando os policiais militares chegaram ao local encontraram o corpo caído, bastante ensanguentado (foto: PMMG)

A Polícia Civil ainda não tem pistas do assassino, ou assassinos, de Igor Dias dos Santos, de 28 anos, morto com 37 facadas, o que na primeira hipótese seria um crime que teria o ódio como motivação.



O corpo foi encontrado na casa da vítima, no final da tarde desse domingo (16/7), na Rua Quintino Bocaiúva, no Bairro Pedra Azul, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Central da Polícia Militar recebeu um chamado em que o informante denunciava haver um corpo caído dentro de uma casa, no endereço citado. No local, havia uma grande quantidade de sangue em volta do corpo.



Há suspeita de que o crime aconteceu alguns dias antes - provavelmente dois dias -, uma vez que já apresentava sinais de putrefação e havia um cheiro forte.

No exame inicial dos peritos, foram encontradas 37 perfurações, provocadas, provavelmente, por faca. Eram 22 no tórax, 10 nas costas e mais cinco na cabeça.

Os peritos confirmaram que o crime ocorreu no local onde o corpo foi encontrado. Eles também acharam sinais de que o autor tomou banho, antes de deixar a casa, uma vez que foram encontradas manchas de sangue numa toalha, recolhida e levada para exame no IML.

Uma testemunha contou que a vítima, um baiano, morava no local, mas há dois meses, mudou-se para a casa de um amigo, no Bairro Novo Eldorado, deixando a casa com uma amiga.

Ela, no entanto, não estaria pagando o aluguel, o que teria feito Igor voltar à casa. A mulher não é vista no local desde a última sexta-feira e é apontada como suspeita do crime.

Vizinhos contaram que na noite de quinta para sexta-feira ouviram gritos vindo da residência. As duas últimas pessoas a estarem com Igor, um casal, foram localizadas. Elas negaram a participação no crime, mas serão investigados.