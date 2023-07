Homem é assassinado com mais de 20 tiros no Bairro Nova Cintra, em BH

432

No endereço, os policiais encontraram o corpo do homem caído, com muitas perfurações na cabeça (foto: Reprodução/ Google Street View) Um homem de 26 anos foi assassinado com 21 tiros na noite de sábado (15/7), no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de BH. No local, a perícia encontrou mais munições espalhadas no chão, ao todo, foram recolhidas 32 cápsulas de dois tipos de armas.









No endereço, os policiais encontraram o corpo do homem caído, com muitas perfurações na cabeça. Ainda não há certeza sobre a motivação do crime, mas a equipe descobriu que ele havia saído de casa para atender uma ligação no momento em que foi atingido pelos disparos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou 20 perfurações na cabeça e uma nas costas. Mas foram recolhidas 32 munições que estavam no chão, de uma arma de 9mm e outra calibre 40.





O corpo foi levado para o IML.