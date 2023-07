Migrantes redesenham a vida na Grande BH

432

Líder em crescimento populacional entre o Censo 2010 e o de 2022, Lagoa Santa corre para sanar problemas. Entre eles, o trânsito, mais movimentado e que exigiu mudanças





Junto com outras oito capitais brasileiras, Belo Horizonte apresentou redução no número de moradores, conforme apontou o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a primeira vez que isso ocorre na história da capital mineira. A queda, de 2,5%, passou o número de habitantes de 2.375.151, apontado no levantamento de 2010, para 2.315.560 doze anos depois. Enquanto isso, na contramão dos números de BH, municípios que integram a região metropolitana apresentaram salto populacional. O Estado de Minas visitou as cinco cidades que passaram pelos maiores booms populacionais desde 2010 para saber quais problemas e melhorias a migração levou para as populações.





O fenômeno da migração do crescimento populacional apontado pelos números iniciais do Censo ainda será objeto de estudos por parte do IBGE, no entanto, reforça uma movimentação que já era percebida na Grande BH desde 1970. Irineu Rigotti, geógrafo, demógrafo e integrante do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar-UFMG), explica que já naquela época, a capital mineira começou a “enviar” pessoas para os municípios vizinhos, seja em procura de custo de vida mais baixo ou pela bucólica sensação de interior e afastamento do centro populacional.





Outro contexto que pode explicar o que vem acontecendo em BH e outras cidades é o crescimento vegetativo, relativo à variação do número de nascimentos e mortes. De acordo com o especialista, enquanto a população das capitais envelhece mais rápido, o número de nascimentos diminui. Além da capital mineira, também registraram redução populacional em relação a 2010 Salvador (BA), Natal (RN), Belém (PA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Fortaleza (CE).





“Juntando esses dois fatores, a gente tem esse fenômeno visto agora na capital, onde a população praticamente não cresceu. Tivemos uma diferença pequena em relação ao Censo anterior. Então, esses fenômenos colocados em contexto ajudam a explicar os números. E mostram que era esperado”, disse Irineu Rigotti.





O recuo na população belo-horizontina também não foi recebido com surpresa pelo IBGE. Conforme a coordenadora operacional do Censo em Minas Gerais, Rúbia Lenza, as características espaciais da capital mineira já apontavam para uma queda na população, por não haver condições físicas para que a cidade abrigue mais moradores.





“Não foi surpreendente porque BH é uma capital pequena, não tem muito espaço para crescimento. O que notamos é que a população nas áreas de concentração de BH, incluindo os municípios ao redor, aumentou. É uma dinâmica que a gente percebe também em outros centros urbanos”, explicou.









Para Edson Rodrigues, que trabalha em BH, o transporte é o principal gargalo, já que não há como voltar para a cidade depois das 23h30



O cenário geral nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no entanto, é bem diferente do encontrado na capital. Na maior parte delas, a população aumentou e, em alguns exemplos específicos, o crescimento superou os 30% em relação ao Censo anterior. Liderando a lista está Lagoa Santa, que saiu de 52 mil moradores para 75 mil, uma variação de 43,08%. Nova Lima ocupa a quinta posição desse ranking, passando de 81 mil habitantes para 111 mil, aumento de 37,9%. Entre as duas estão Sarzedo, com crescimento de 42,73%; Esmeraldas, de 42,02%; e Juatuba, de 38,5%.





A 35 quilômetros de BH, a entrada de Lagoa Santa está às margens da MG-010, a caminho do Aeroporto Internacional de Confins. Agora com pista duplicada até chegar ao início da primeira avenida com grande fluxo de comércio, moradores e visitantes passam pelo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica e condomínios fechados. Já no centro comercial, comumente confundido com o Centro da cidade, é possível encontrar marcas locais e franquias tanto de supermercado, farmácia, calçados, beleza e alimentação.





Sergio Barros tem 62 anos e mora em Lagoa Santa há 15. Ele acompanhou o crescimento da cidade de perto e o relaciona à construção da Cidade Administrativa, sede do governo de Minas. Para ele, o município tem se adaptado bem às mudanças trazidas pelo aumento de moradores, mas sem perder o ar de “cidade do interior” que o cativou quando se mudou.

O aposentado explica que uma das principais reclamações que ouve de vizinhos e amigos é em relação ao trânsito, principalmente na Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo. Mas, desde que novas pessoas começaram a chegar, trafegar pela cidade ficou mais fácil devido à duplicação de vias.