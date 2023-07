Migração expande periferia de cidades da Região Metropolitana de BH

432

Vista do Bairro São Pedro, em Esmeraldas, que praticamente duplicou com a construção de moradias do Minha Casa, Minha Vida (foto: Fotos: Edésio Ferreira/EM/d.a press)





Fruto do mesmo movimento de migração da capital que começou em 1970 e colocou Lagoa Santa no topo do crescimento populacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos últimos 12 anos, o avanço no número de moradores de Esmeraldas – o terceiro maior nesse grupo de municípios, segundo o novo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – traçou uma rota que se afasta do Centro da cidade. A chegada de moradores cria novos polos de moradia e comércio, num movimento de periferização que vem ocorrendo nos últimos anos principalmente próximo ao limite com Ribeirão das Neves.





O deslocamento para áreas mais afastadas do Centro de Esmeraldas foi facilmente percebido pelos moradores. Danielle Cristina Vieira, nasceu no município, mora na região central da cidade e tem uma loja no Bairro Santa Cecília, vizinho do Bairro São Pedro, que cresceu tanto nos últimos anos que, não oficialmente, foi dividido em dois: São Pedro 1 e São Pedro 2. A empresária explica que o adensamento aconteceu em pouco tempo e principalmente em áreas de construção de moradias do programa federal Minha Casa, Minha Vida”.





“Eu tenho uma loja em um bairro, que está a 18km do Centro e praticamente fazemos divisa com Ribeirão das Neves. Por lá é notório o adensamento de pessoas em uma “pequena” escala de tempo. Aquela região foi um dos lugares que teve maior boom das construções do projeto Minha Casa, Minha Vida. Foram centenas de casas e apartamentos. Muitos dos que moram ali compraram pelo fato de estar em uma cidade que tem um custo de vida baixo e em um bairro que tem fácil acesso a Belo Horizonte, por exemplo”, explica Danielle.









Para a empresária Danielle Vieira, a expansão na direção dos limites com Belo Horizonte é notória e se explica pelo fácil acesso à capital



De acordo com Irineu Rigotti, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas (Cedeplar-UFMG), em geral, no Brasil, existe um padrão de periferização de áreas urbanas. O fenômeno, normalmente, parte de pessoas com menor poder aquisitivo, em busca de custos de vida mais acessíveis. Na Grande BH, o evento já havia sido constatado na década de 1970, durante a migração para Ribeirão das Neves.

“Por lá, as pessoas se mudaram à procura de lotes mais acessíveis e tinham uma renda mais baixa. E claro que não é só esse município. Naquela época Esmeraldas já crescia, e cresceu ainda mais na última década. Mas nós ainda não podemos fazer essa análise econômica, porque os dados mais detalhados do Censo ainda serão divulgados. O importante é que, até agora, a movimentação tem sido semelhante à que ocorreu em Neves”, disse o especialista.





Apesar da intensa migração para a cidade, a Prefeitura de Esmeraldas, conforme os moradores, não tem feito nenhum movimento para acompanhá-la. Para Danielle, parte da falta de investimento pode ser explicada pelo tamanho territorial da cidade, 909.592km², bem maior do que Belo Horizonte. Mesmo assim, ela afirma que não viu nenhum “esforço” do poder público.





“Por se tratar de uma cidade extensa territorialmente e com meios de arrecadação bem primários, acredito ser um dos motivos de o Executivo municipal não conseguir dar conta de tudo. Sabemos que é complicado, mas também não é visível esforço por parte deles para tal questão”, lamentou.