Cortejo Junino abre 44º Arraial de Belo Horizonte

432

Concentração do cortejo junino no Parque Municipal. Na foto, Victória Rocha, 17, Maria Eduarda,12, e Kathleen Yasmin, 13, da Quadrilha Sangê de Minas (foto: Leandro Couri//D.A press)

O Cortejo Junino, uma das mais antigas tradições da capital mineira, abriu oficialmente neste sábado (15/7) a 44ª edição do Arraial de Belo Horizonte, que conta com o tradicional Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas, cujas apresentações começam na próxima sexta-feira (21/7), na Praça da Estação, região central.

Realizado na capital mineira desde 1979, o cortejo concentrou no Parque Municipal, onde ficaram reunidas as carroças enfeitadas com flores e santos juninos e também os grupos de quadrilhas, antes de desfilar pela avenida Afonso Pena em direção à Praça Rui Barbosa.

Representantes de 20 grupos do Concurso Municipal de Quadrilhas, vestidos à caráter, conduziram o desfile pelas ruas da ciade. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a iniciativa busca resgatar os tradicionais cortejos de casamento do interior, quando, após o casório, os noivos saiam de carroça da cerimônia, enquanto os convidados seguiam o casal até o local onde seria realizada a quadrilha.

Além disso, a ação preserva e reafirma as raízes da cultura das festas juninas na capital, mantendo vivo o costume passado de geração a geração. Caso das dançarinas Victoria Rocha, 17, Maria Eduarda, 12, e Kathleen Yasmin, 13, da quadrilha Sangê de Minas, fundada em 2013 e que ano passado foi a terceira colocada no concurso promovido pela PBH, que participaram do cortejo.

LEIA: Frio volta, e temperatura cai a 0°C em cidades de Minas

Tradição muito forte no nordeste, as quadrilhas também têm presença marcante na capital mineira, responsável por um dos festejos juninos mais representativos das regiões Sul e Sudeste.

Serão três finais de semana seguidos de atrações - 21, 22 e 23 de julho; 29 e 30 de julho e 5 e 6 de agosto - na Praça da Estação, com entrada gratuita.

Para acompanhar a programação completa da apresentação das quadrilhas e dos shows musicais, acesse o Portal Belo Horizonte aqui .