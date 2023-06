Evite 'quentão' no carro: Cuidados ao usar o Uber em festas juninas

438

Os principais comportamentos recomendados são a preservação do respeito mútuo e a atenção às ferramentas de ajuda que o aplicativo oferece (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) O aplicativo de transportes "Uber" fez uma lista de cuidados que os passageiros devem ter ao solicitar corridas na época das festividades juninas. A proposta é a de conscientizar os usuários e promover um ambiente mais confortável e seguro para passageiros e motoristas.





Em especial para as comemorações juninas, a Uber reforça que não é permitido bebidas alcoólicas abertas durante as viagens com o aplicativo, até mesmo quentões e vinhos quentes que, para muitos, são companheiros fiéis para fugir do frio.

Se o usuário perder alguma coisa durante uma viagem, o aplicativo oferece uma opção para solicitar o objeto. Basta acessar Viagens > Encontrar objeto perdido > Entre em contato com o seu motorista para perguntar sobre um objeto perdido.





Outros serviços integrados ao Uber incluem: U-Acompanha (contatos de confiança), U-Ajuda (com informações sobre o tempo de viagem e desvios), U-Áudio (gravação de áudio), U-Help (ligar para a polícia) e U-Check (padrões de segurança do motorista parceiro).