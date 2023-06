Após 12 horas vestido de hamster, Defante anuncia trabalho musical

438

Após fazer toda a internet especular porque Diogo Defante passou 12 horas dessa quinta-feira (15/6) vestido de hamster dentro de uma gaiola gigante no centro da cidade de São Paulo, o humorista revelou que tudo não passava da divulgação do seu novo trabalho. O comediante, que estourou a bolha após ser repórter da CazéTV durante a Copa do Catar, lançou seu primeiro clipe musical.

Chamada ‘Jerry’, a música conta a história de um pirata que, ao acordar, descobre que alguém roubou o queijo do seu café da manhã. Após investigar, ele descobre que o ladrão é um rato. Irado, o marujo resolve castigar o animal. "Jerry roubou o meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha", diz a letra da canção, que é embalada ao som de rock.

A live de Defante era, na verdade, uma forma de chamar atenção para seu clipe (foto: Reprodução / Diogo Defante / YouTube)

No clipe, Defante vive o pirata bolado e o rato brincalhão. No fim do vídeo os dois se tornam amigos. A caracterização usada pelo humorista é a mesma que ele usou durante a live vestido de hamster.

Apesar de parecer mais uma de suas piadas, o assunto é sério. ‘Jerry’ faz parte do EP ‘Robson’, que será lançado em agosto. Além do single sobre o ladrão de queijo, o comediante também pretende lançar um hit sobre pelos pubianos. Ao todo, o projeto tem cinco músicas autorais e até um show marcado. A apresentação será no dia 13 de agosto, no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda e custam de R$ 60 a R$ 160.

Carreira musical

Quem vê Defante fazendo sucesso com suas brincadeiras na internet não imagina o passado emo do humorista. Ele foi baterista da banda ‘Let’s go’, que fazia um rock sobre amores não correspondidos. O grupo é o mesmo que acompanha o humorista no novo trabalho.

A história de Defante com a música começou ainda na adolescência, quando aprendeu a tocar bateria em uma igreja. Aos 14 anos, ele decidiu se juntar aos amigos e montar a banda. Dos 14 aos 17 anos, ele investiu em sua carreira musical. “Minha primeira bateria só tinha um prato, era toda enferrujada, comprei por R$ 300. Aprendi a tocar CPM 22 e uma música do Red Hot Chili Peppers para tocar num sarau da escola com amigo. Dali, formamos uma banda”, lembrou Diogo Defante ao jornal ‘O Globo’.

Bem antes de se tornar humorista, em 2012, ele já havia escrito as músicas do seu novo projeto. “Naquela época eu jamais achei que eu fosse trabalhar com comédia na minha vida. Escrevi essas músicas porque genuinamente queria explorar coisas novas. Cheguei a mostrar para os moleques da banda, mas não ia dar para botar no repertório porque não fazia sentido. Agora, me deu vontade de lançar, de juntar a música com o humor e eu queria fazer o instrumental muito bem gravado e bem executado para entenderem que é um projeto oficial. Então eu quis produzir um clipe sinistro para a galera entender como se faz algo bem feito para o mercado da música”, contou o humorista à publicação. Para ele, o EP é uma espécie de “Disney do absurdo”.

Defante ainda disse estar nervoso e desesperado para o show de estreia. Mas que, para quebrar o gelo, pretende fazer piadas com o público. “Estou muito feliz com esse projeto e tenho meu irmão mais velho junto comigo nessa. Ele sempre foi uma inspiração para mim na música. É um cara muito talentoso, só que pouco visto, não saía do quarto, ficava lá tocando muita guitarra. Esse projeto também dá oportunidade de mostrar um pouco do trabalho do meu irmão”, declarou.

Quem é Diogo Defante

Famoso pelos vídeos humorísticos, Defante começou a carreira como músico. Agora, ele reúne as duas paixões (foto: Reprodução / Diogo Defante / YouTube)

Em 2012, Defante fez sua estreia no humor. Naquele ano, ele criou o canal do YouTube chamado ‘Kaozada”. Os vídeos eram inspirados em “Hermes e Renato” e tinham um roteiro nonsense. Dois anos depois, em 2014, foi contratado por Felipe Neto para criar o canal Foco para a produtora Paramaker.

Desde 2015, ele criou o canal “Diogo Defante’, em que, junto com Dan Lessa, alcançou o estrelato. O humorista se consolidou com o quadro “Repórter doidão”, em que ele satiriza coberturas jornalísticas em ocasiões como o Carnaval de rua do Rio de Janeiro.

O comediante também viralizou ao fazer vídeos durante o Enem, esperando os atrasados para a prova e criando falsos candidatos para enganar a imprensa tradicional. Desde 2022, ele acabou ganhando ainda mais notoriedade quando Casimiro passou a reagir a seus vídeos.

No fim de 2022, ele foi enviado pela CazéTV para o Catar, como repórter especial para a Copa do Mundo. Por lá, Defante chegou a abraçar um tigre. Na internet, usuários fizeram até um bolão sobre quando ele seria preso.