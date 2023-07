Minas: frio continua neste domingo (16), mas perde espaço durante a semana

432

Belo Horizonte teve mínima de 12,8°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O tempo segue frio em Minas Gerais, mas a temperatura mínima começa a subir no início da semana. Neste domingo (16/7), a máxima prevista em Belo Horizonte é de 25°C e, até terça-feira, os termômetros chegam a 28°C.





Belo Horizonte teve mínima de 12,8°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) Apesar de amanhecer nublado na capital, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, explica não haver indicativo de chuvas. "As temperaturas estão em elevação devido ao enfraquecimento da massa de ar frio e o aumento de nuvens é causado pelo transporte de umidade do oceano para o continente", diz.





Ontem, o Sul de Minas chegou a registrar 0°C em vários municípios , mas neste domingo até "esquentou", com mínima de 4°C na cidade de Monte Verde. Belo Horizonte também subiu um pouco, com 12,8°C.





A máxima prevista para hoje é 34°C no extremo Norte de Minas, em Montalvânia.

Para a semana, os mineiros podem esperar muitas nuvens em todas as regiões. Em BH, a nebulosidade será semelhante a este domingo, com umidade relativa do ar na casa dos 40% à tarde.





Na faixa leste de Minas (Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce), um nevoeiro está previsto para as manhãs. Enquanto o restante do estado tem previsão de névoa seca, a 'poeira suspensa' no horizonte durante as tardes.