BH terá dia de calor com pancadas de chuva isoladas à tarde

Dia é de céu claro e parcialmente nublado na capital mineira. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)



Com céu claro e parcialmente nublado, o calor continua hoje (30/3) em Belo Horizonte e na região metropolitana. As temperaturas oscilam entre 17 °C e 30 °C e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde.

A umidade relativa do ar mínima gira em torno de 40% à tarde, índice limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde para o tempo seco. Abaixo de 40%, as taxas entram em níveis de alerta para possibilidade de ressecamento das vias aéreas e respiratórias.





Segundo Heriberto dos Anjos, meteorologista do GeoClima, haverá pancadas de chuva e trovoadas no interior de Minas, nas regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Centro e Oeste. Nesses locais, o céu fica nublado, e demais localidades são de céu claro a parcialmente nublado.





Minas de Extremos





Com o início do outono em um estado de grandes dimensões como Minas Gerais, as temperaturas começam a apresentar variações também amplas de uma ponta a outra do território. Enquanto a temperatura mínima no Sul é de 13 °C, as máximas no Jequitinhonha e Norte de MG podem chegar a 36 °C.