Polícia prende um dos suspeitos de assassinar policial penal

Para matar agente penal na Rua Régia, traficante teve ajuda de comparsa (foto: Google maps)

Preso pela Polícia Civil, no final da noite de terça-feira (29/3), um dos suspeitos de participar do assassinato do agente penal Bruno Washington Tameirão, ocorrido no início da tarde do mesmo dia, na Rua Régia, 411, no Bairro Jardim Filadélfia, na Zona Norte de Belo Horizonte. O suspeito foi identificado apenas pelo primeiro nome, Sérgio, de 38 anos, que é traficante na região onde ocorreu o crime e utiliza tornozeleira eletrônica.

A prisão foi feita no Bairro Santa Maria. A polícia chegou ao suspeito a partir de informações de testemunhas, que disseram aos policiais civis e militares que o homem que teria desferido a facada usava uma tornozeleira eletrônica.

Essa informação foi repassada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça, que iniciou um rastreamento com os usuários de tornozeleiras, e uma delas, a de Sérgio, apontou que ele estava no local do crime no exato momento em que este aconteceu.

Com a identificação do suspeito, foi possível fazer a prisão e também descobrir um dos motivos do crime. A presença de Bruno, no Jardim Califórnia, sempre utilizando uniforme de guarda penal, incomodava o traficante, que teria alegado a pessoas próximas a ele, que o policial, com sua atitude, estaria afastando usuários de drogas.

Já se sabe, também, que Sérgio cumpriu pena no Presídio de Bicas I, onde Bruno era lotado. Não se sabe, ainda, se houve algum atrito entre eles, nesse período. O policial penal foi morto trajando o seu uniforme de trabalho.

O suspeito do crime tem diversas passagens pela polícia, por estelionato e tráfico de drogas, crimes pelos quais já cumpriu pena. A família da vítima conta que Bruno recebia ameaças constantes no bairro.

Comparsa

Com a prisão de Sérgio, a polícia descobriu, também, que uma segunda pessoa participou da execução do policial penal.

A polícia já tem a descrição e a identificação desse homem, que é ligado ao tráfico na região do Jardim Califórnia e está sendo procurado. Ele é considerado foragido.