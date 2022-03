Agente penal é morto a facadas e tiro no Jardim Filadélfia, em BH

O crime ocorreu pouco depois do almoço na Rua Régia, no Jardim Califórnia (foto: Google street view)

A Polícia Civil ainda não tem pistas do autor do assassinato de um policial penal, Bruno Washington Tameirão, de 40 anos, ocorrido às 12h39 desta terça-feira (29/3), no Bairro Jardim Filadélfia, em BH. Para tentar esclarecer o crime, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil e Polícia Militar trabalham em conjunto.

Segundo informações da polícia, Bruno estava em sua motocicleta, quando foi surpreendido por um homem armado com uma faca, que lhe desferiu três golpes. Ele caiu e o homem, antes de fugir, apanhou seu revólver e disparou contra a vítima. Em seguida, fugiu, levando a faca e o revólver.

“Até o momento, estamos nos levantamentos preliminares da investigação. Contamos com a ajuda dos populares, que nos passaram os primeiros informes. Tratava-se de um policial penal contratado, de 40 anos, que estava sentado em sua motocicleta, quando, por algum motivo que ainda vamos esclarecer, acabou sendo alvejado por facadas. Foram deferidas pelo menos três facadas nele, além de um tiro”, diz o delegado Frederico Abelha, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, explicando que a motivação do crime ainda é desconhecida.

Policiais civis estiveram na casa da vítima, que fica próxima ao local de onde ele foi morto, mas não encontraram nenhum sinal de arrombamento. “A casa dele estava intacta, sem sinal de arrombamento nenhum, tudo em ordem, não tinha nada dentro que levantasse qualquer tipo de suspeita”, disse o delegado.

Segundo o Sejusp, o agente de segurança penitenciário foi contratado por meio de processo seletivo simplificado, e estava no sistema prisional desde fevereiro de 2021.