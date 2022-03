Jovem é assassinado a facadas por ex-companheiro

Lucas Santana foi assassinado pelo ex na porta da casa onde morava, em Pouso Alegre, Sul de Minas (foto: Redes Sociais/reprodução)

A não aceitação do fim de um relacionamento de 9 anos acabou tirando a vida de um jovem de 27 anos, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Lucas Santana foi assassinado na porta da casa onde morava, no Bairro Cidade Jardim, por volta de 1h desta terça-feira (29/03). Segundo a Polícia Militar, Lucas saiu do trabalho e foi surpreendido pelo ex-companheiro, que estava escondido o esperando.



Denúncias anônimas foram feitas por diversas pessoas à PM para falar sobre uma briga no local e que havia uma pessoa ferida. Quando os policiais chegaram, a vítima tinha várias perfurações causadas por faca e foi socorrido pelo Samu.



O ex-companheiro de Lucas foi preso pela PM e encaminhado ao hospital após tentar se matar.



A suspeita da PM é que o crime foi passional. As informações de familiares aos policiais são que Lucas sofria ameaças do ex, que não aceitava o fim do relacionamento.



O jovem trabalhava na empresa DHL, onde entrava às 16h e saia à meia noite. Ao chegar do serviço durante a madrugada desta terça-feira, ele encontrou o ex-companheiro armado com uma faca.



De acordo com a PM, Lucas recebeu mais de um golpe e foi socorrido em estado grave pelo Samu, ainda com vida, mas morreu no hospital. Os policiais chegaram ao local e encontraram ele ferido.

O ex-companheiro de Lucas, que tentou se matar após desferir as facadas (foto: Redes Sociais/reprodução)

O suspeito ameaçou se matar ao ver a PM, passou a faca sobre o pulso e colocou a arma no pescoço. Os policiais militares conseguiram desarmar o suspeito e ele foi levado com lesões leves para o hospital, para também passar por atendimento psiquiátrico. Depois, ele foi levado para a delegacia, onde, segundo informações, ele teria novamente tentado contra a própria vida.



O corpo de Lucas foi encaminhado ao IML de Pouso Alegre e depois levado para a Funerária Santa Edwiges, após exames feitos por um médico legista.



No perfil dele em uma rede social, amigos e companheiros de trabalho lamentam a morte de Lucas.

(Nayara Andery / Especial para o EM)