Bombeiros treinam salvamento em altura nesta quarta em BH

Bombeiros participam de treinamento no Parque Guanabara (foto: Edesio Costa/D.A Press/E.M) Nesta quarta-feira (30/3), o tradicional Parque Guanabara, na região da Pampulha, em Belo Belo Horizonte, recebe um público diferente do usual. Pelo menos 30 militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) participam de um treinamento especial para salvamento em altura.









Segundo o CBMMG, a simulação de acidentes e atendimentos em ambiente elevado é “extremamente importante para a execução correta das técnicas e táticas para estabelecer o comando, dimensionar a cena, gerenciar os riscos, obter acesso e estabilizar a vítima”.





Treinamento

Brinquedos do Parque Guanabara são usados na capacitação (foto: Edesio Costa/D.A Press/E.M)



Na capacitação, os militares treinam procedimentos de segurança na ascensão em estrutura metálica, além da “técnica do teleférico” - escalar a estrutura, utilizando princípios de escalada e auto segurança, com posterior descida pela própria via de resgate que foi confeccionada.





A simulação de acessos e resgates de hoje é realizada na roda gigante, que possui aproximadamente 42 metros de altura; e na Torre SkyFall, com 54 metros.