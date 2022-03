Bombeiros resgatam corpo desaparecido no Rio Doce desde sábado

A Cachoeira Escura, em Belo Oriente, é considerada um lugar perigoso para os aventureiros, devido à forte correnteza do Rio Doce no local (foto: MinasGerais.com.br)





Foi encontrado, no final da tarde de segunda-feira (21/3), no Rio Doce, o corpo de um homem que estava desaparecido desde a última sexta-feira, na localidade de Cachoeira Escura, próximo a Belo Oriente, no Vale do Rio Doce. O corpo estava preso a uma galhada, no fundo do Rio.





O Corpo de Bombeiros de Itabira recebeu o chamado da Polícia Militar na tarde da última sexta-feira. Os militares relataram que havia um casal se banhando no rio quando, de repente, os dois começaram a se afogar.





A mulher foi socorrida pela Guarnição da PM, assim que esta chegou ao local. O homem tinha sido levado pela correnteza e desapareceu. A mulher foi levada para uma UPA, antes da chegada dos bombeiros.





As buscas foram feitas de barco e a pé, com os bombeiros margeando o rio, a partir de sábado (19/3). Foi feito o batimento de cinco quilômetros, até que o corpo fosse encontrado.