Uberaba registra 9 casos de COVID e quase zera internações da rede privada

Com cerca de 340 mil habitantes, Uberaba já aplicou 660.118 doses da vacina contra a COVID, segundo dados do Vacinômetro municipal (foto: Pixabay)

Com praticamente 100% das pessoas acima de 18 anos imunizadas com as duas doses da vacina contra a COVID-19, Uberaba trouxe em seu atual boletim epidemiológico a esperança de dias ainda melhores.

Além de registrar apenas nove novos casos positivos da doença, o novo boletim, divulgado na noite dessa segunda-feira (21/3), informou que zerou o número de internações em enfermarias/COVID dos hospitais particulares e, além disso, contabilizou apenas duas internações nas UTIs da rede privada.

Atual boletim epidemiológico COVID de Uberaba, divulgado na noite de ontem (21/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Na rede pública de Uberaba, ainda com relação às internações COVID, a situação também está sob controle: seis pessoas internadas na ala de enfermaria, de 84 leitos disponíveis, e oito internações na ala UTI/COVID, de 75 leitos disponíveis.

Segundo o atual Vacinômetro da cidade, além de 100% das pessoas acima de 18 anos vacinadas com as duas doses, quase 50% deste público já tomou a dose de reforço.

Atual Vacinômetro de Uberaba, divulgado nessa segunda-feira (21/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o atual cronograma municipal da vacinação contra a COVID-19, divulgado no último domingo (20/3) nas redes sociais da Prefeitura de Uberaba, estão convocados nessa semana: