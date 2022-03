Obrigatoriedade de máscara mantida no maior hospital do Centro-Oeste de MG

O uso da máscara continua obrigatório em todo o ambiente hospitalar do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis (foto: CSSJD/Divulgação)

Referência para 54 municípios, o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) irá manter a obrigatoriedade do uso de máscara para proteção contra a COVID-19.



A decisão foi anunciada nesta terça-feira (22/3), após a publicação do A decisão foi anunciada nesta terça-feira (22/3), após a publicação do decreto municipal que torna facultativo o equipamento em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.



“Desta forma, o Complexo de Saúde São João de Deus informa que vai seguir a orientação do Ministério da Saúde, conforme a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 9 de março 2022, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mantendo o uso de máscaras em ambientes hospitalares, ainda que em áreas administrativas, tanto por médicos, colaboradores e usuários”, informou em nota.



Dispensa de máscaras

O uso de máscara foi desobrigado, nesta segunda-feira (21/3), em Divinópolis. O prefeito Gleidson Azevedo (PSC) se baseou no fim do estado de calamidade pública, no encerramento do plano estadual Minas Consciente, queda na ocupação de leitos, além do avanço da vacinação contra a doença, embora o município não tenha atingido os 70% de cobertura da terceira dose – 53,12% do público alvo receberam a dose reforço até hoje.



O decreto ainda cita “o cenário prospectivo favorável e a necessidade reprimida quanto à retomada de nossas rotinas, convivências e, sobremaneira, da vida social, após longo período de dois anos de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”.



As exceções aparecem apenas como recomendações no documento publicado no Diário Oficial dos Municípios. O uso da máscara é recomendado para idosos com mais de 60 anos ou com fatores de risco à saúde, dentro de ônibus e outros espaços coletivos, além para sintomáticos.



Além do uso facultativo da proteção facial, o decreto acabou com o sistema de trabalho mediante a divisão de equipes no serviço público. Desde esta segunda-feira, os servidores retornaram às atividades sem alterações, assegurando atendimento sem interrupção à população.



Balanço da Covid em Divinópolis

A média diária de internações continua no menor patamar desde o ínicio da pandemia, em Divinópolis. Ela caiu para 16 pacientes/dia divididos em Centros de Terapia Intensiva (CTI’s) e em enfermarias.



Hoje, há 16 pessoas hospitalizadas, 11 em leitos clínicos e os demais em terapia intensiva. Os dados são do Painel de Monitoramento desde terça-feira (22/3).



A taxa de transmissão caiu mais em relação a sexta-feira (18/3), passando de 0,66 para 0,33. Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 36.053 confirmações e 705 vidas perdidas.



A média diária de novos casos caiu para 21, em março, após atingir pico de 299 em janeiro deste ano, conforme a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM