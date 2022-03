Professor suspeito de importunar sexualmente aluna de 16 anos é liberado

O caso foi recebido na delegacia de plantão, no Bairro Santa Terezinha, na Região Nordeste da cidade (foto: Google Street View/Reprodução)

Conforme nota da Polícia Civil encaminhada à reportagem nesta terça-feira (22/3), a autoridade policial que recebeu o caso na delegacia de plantão, no Bairro Santa Terezinha, “entendeu que, naquele momento, não havia elementos para ratificar a prisão do suspeito”. Logo, o professor foi ouvido e liberado no mesmo dia.

No entanto, ainda segundo a instituição policial, o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a investigação já está em curso.

O suposto crime foi denunciado pela estudante, em companhia da mãe, quando a Polícia Militar (PM) chegou à instituição de ensino.

Conforme a PM, a aluna disse que estava em sala de aula realizando um trabalho. Ao mostrar a atividade para o professor, o docente teria se aproximado e passado a mão em seus seios.

Ainda de acordo com a polícia, a estudante disse que ficou muito nervosa e se levantou. Na sequência, ela pediu para ir ao banheiro – momento no qual o professor teria pegado a mão dela e a “segurado de forma duradoura”.

De acordo com o relatado no registro policial, a adolescente acionou seus responsáveis legais e também comunicou o ocorrido à direção da escola, que chamou a Polícia Militar.

Indagado pelas autoridades, o professor negou que tivesse passado as mãos nos seios da estudante e disse que, às vezes, tem o hábito de pegar nas mãos dos alunos para encaminhá-los a algum local.



A Polícia Militar não informou se havia outros estudantes dentro da sala de aula no momento da suposta importunação.