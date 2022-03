Professor suspeito de importunar sexualmente aluna de 16 anos é preso em JF

Suposto crime teria acontecido no Colégio Tiradentes na manhã de sexta-feira (18/3) (foto: PM/Divulgação )





Após ser acusado de importunar sexualmente uma estudante de 16 anos, um professor, de 38, foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O suposto crime teria acontecido no Colégio Tiradentes, na manhã de sexta-feira (18/3). O caso foi denunciado pela aluna, em companhia da mãe, no início da tarde, quando a Polícia Militar (PM) chegou à instituição de ensino localizada no Bairro Santa Terezinha, na Região Nordeste da cidade.

Conforme a PM, a aluna disse que estava em sala de aula realizando um trabalho. Ao mostrar a atividade para o professor, o docente teria se aproximado e passado a mão em seus seios. Ainda segundo a polícia, a estudante disse que ficou muito nervosa e se levantou. Na sequência, ela pediu para ir ao banheiro – momento no qual o professor teria pego a mão dela e a “segurado de forma duradoura”.

De acordo com o relatado no registro policial, a adolescente acionou seus responsáveis legais e também comunicou o ocorrido à direção da escola, que chamou a Polícia Militar.

Indagado pelas autoridades, o professor negou que tivesse passado as mãos nos seios da estudante e disse que, às vezes, tem o hábito de pegar nas mãos dos alunos para encaminhá-los a algum local. A Polícia Militar não informou se havia outros alunos dentro da sala de aula no momento da suposta importunação.

A instituição de ensino – sob responsabilidade e coordenação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – foi procurada pela reportagem neste sábado (19/3) para um posicionamento sobre o caso – que, por meio do tenente-coronel Flavio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da PMMG, informou que “as proposições jurídicas estão sendo avaliadas”.

“Foi feita a ocorrência constando a versão das partes e testemunhas. Isso foi entregue à Polícia Civil (em Juiz de Fora), que está a cargo da investigação. É importante destacar que denúncias dessa natureza requerem muito critério para que não tenhamos qualquer ação que leve mais prejuízo para ambas as partes. As providências já foram tomadas com muita isenção pelo educandário (Colégio Tiradentes). Agora, vamos aguardar as investigações”, finalizou.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, no município.