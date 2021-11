Suspeito de estuprar e importunar sexualmente duas mulheres é preso em JF

Durante a ação, a Polícia Civil localizou e apreendeu dois celulares e a roupa que teria sido utilizada pelo suspeito no dia dos crimes (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Suspeito de estuprar uma mulher e importunar outra sexualmente, um homem de 52 anos foi capturado pela Polícia Civil no Centro de Juiz de Fora, cidade onde ele reside.



Os crimes contra a dignidade sexual foram praticados em sequência no dia 11 de novembro, quando o investigado estava na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado.

Após apurações realizadas por uma equipe da delegacia de Santa Rita do Sapucaí, a Polícia Civil obteve base para sustentar o pedido de prisão preventiva do suspeito, ocorrida nessa terça-feira (23/11).

Após a expedição do mandado pelo Poder Judiciário, a prisão foi efetuada com o apoio da inspetoria da Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora.

Durante a ação, também foi localizada a roupa que teria sido utilizada pelo suspeito na prática dos crimes. Dois celulares também foram apreendidos. A expectativa é que o laudo pericial dos aparelhos traga elementos que possam auxiliar nas investigações.

Com a prisão do homem e encaminhamento ao sistema prisional, a Polícia Civil pretende encaminhar o inquérito à Justiça nos próximos dias.