Fuga da PM coloca inocentes em risco e acaba com morte de mulher em Minas

Partes da motocicleta e do ônibus ficaram espalhadas pela calçada (foto: Comando Geral/Divulgação) A Polícia Civil vai investigar os motivos que levaram um rapaz de 28 anos a pilotar a motocicleta em alta velocidade pelas ruas centrais de Governador Valadares, com uma mulher de 30 anos, na garupa, na noite de terça-feira (23/11). Os dois romperam um cerco policial e colocaram a vida de inocentes em risco, inclusive ao trafegar na contramão. A fuga terminou na morte da mulher, enquanto o homem foi internado em estado grave.

A perseguição policial começou no Bairro de Lourdes, quando militares da Cia PM 134, do 6º BPM, que faziam um patrulhamento de segurança preventiva no bairro, viram a motocicleta com o casal, sendo pilotada de forma perigosa.

O que impressionou os policiais foi forma como a motocicleta estava sendo pilotada, com o motoqueiro fazendo manobras altamente perigosas e trafegando pela contramão em algumas ruas.

Para impedir que o motoqueiro provocasse um acidente grave envolvendo outros veículos e pessoas, a Polícia Militar fez cercos em algumas ruas, mas nada disso adiantou, pois o motoqueiro furava os bloqueios, sempre seguindo pela contramão.

A frente do ônibus ficou bastante danificada com o choque da motocicleta (foto: Comando Geral/Divulgação)

Fim trágico

E foi isso que ele fez quando entrou na Rua Marechal Deodoro, pela contramão, e bateu com a motocicleta de frente com o ônibus que faz o transporte coletivo em Valadares. O fim de linha para o casal foi trágico.

O choque destruiu grande parte da frente do ônibus. Desgovernada, a motocicleta foi parar na calçada, onde se chocou contra um poste de ferro, de sinalização de trânsito. Com o choque, o casal sofreu várias fraturas expostas pelo corpo e foi levado às pressas para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Valadares.

A moto bateu em um ônibus e em um poste na Rua Marechal Deodoro (foto: Comando Geral/Divulgação)

A mulher morreu quando estava recebendo atendimento médico e o rapaz continua internado em estado grave. Em meio às partes da frente do ônibus e acessórios da motocicleta, que estavam espalhados na calçada cheia de sangue, os policiais encontraram um smartphone e um cordão com material semelhante a ouro.

Ao consultar o sistema informatizado do Detran, os policiais viram que o motoqueiro era inabilitado. A motocicleta foi removida para o pátio do Detran, e a Polícia Civil instaurou inquérito policial para desvendar o mistério que envolve a fuga do casal. O corpo da mulher foi levado para o IML.