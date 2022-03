Homem morre esmagado por trator depois de tombar em ribanceira

Tratorista teve o peito esmagado pelo voltante da máquina (foto: CBMMG)

Em apenas dois dias, duas pessoas morreram em acidentes envolvendo tratores no interior de Minas Gerais. O primeiro caso ocorreu na manhã de segunda-feira (21/3), na zona rural de Bom Despacho, Região Oeste do estado, quando um operador morreu após cair com a máquina numa ribanceira. Agora, o mesmo aconteceu em Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes, onde um homem de 41 anos morreu depois de capotar a máquina, que parou em cima dele.

Neste segundo caso, conforme o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o operador fazia o preparo de silagem, quando acabou se aproximando de um uma ribanceira e o veículo tombou.

Quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que a vítima já tinha morrido. Seu tórax tinha sido comprimido pelo volante do trator. A médica do Samu confirmou o óbito.

O local foi isolado para que os bombeiros pudessem retirar o corpo, que estava embaixo da máquina, que teve de ser desvirada. Antes da operação, os militares fizeram o desligamento e a retirada da bateria do trator. O corpo foi entregue para uma funerária de Alfredo Vasconcelos.