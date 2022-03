Mulher de 26 anos é levada por correnteza e bombeiros encontram corpo

O Rio Santo Antônio é bastante largo e caudaloso na altura de São Sebastião do Rio Preto (foto: Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação)

Uma mulher de 26 anos morreu afogada no Rio Santao Antônio, na zona rural da cidade de São Sebastião do Rio Preto, perto de Itabira, na Região Central de Minas Gerais. Os bombeiros foram acionados no domingo (20/3), mas precisou interromper as buscas ontem e hoje (21/3), ao retomar os trabalhos, encontrou o corpo da jovem.

As buscas tiveram início ainda no domingo, segundo o boletim de ocorrências dos bombeiros, mas foi interrompida devido à falta de luz natural, tendo sido reiniciada na manhã de hoje. O corpo estava a três metros da margem e a três de profundidade.

A vítima era natural de Itabira, para onde o corpo foi levado depois do trabalho da perícia. Segundo testemunhas, GGS [iniciais do nome da mulher] estava nadando próximo à margem quando resolveu se aventurar indo para o meio do rio e acabou colhida pela correnteza e desapareceu.