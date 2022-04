Após dois anos, Rainha do Café volta a acontecer em Patrocínio (MG)

As três candidatas finalistas: Amanda Rodrigues, Andryelle Ramos e Gabrielle Silva, todas de 25 anos (foto: Paradiso/Divulgação) Após dois anos de paralisação devido à pandemia da COVID-19, o tradicional concurso de beleza de Patrocínio, no Alto Paranaíba, denominado Rainha do Café, vai retornar este ano. O evento acontecerá às 20h desta sexta-feira (1º/4) no Rotary Club Brumado dos Pavões.

Selecionadas em 2020, as três candidatas finalistas, são:

- Amanda Rodrigues: 25 anos, graduada em Arquitetura e Urbanismo

- Andryelle Ramos: 25 anos, graduada em Estética e Cosmética

- Gabrielle Silva: 25 anos, graduada em Ciências Contábeis

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Patrocínio, os critérios para participar da seletiva da Rainha do Café foram: residir em Patrocínio há pelo menos seis meses, idade mínima de 18 anos e conhecer os assuntos sobre o maior produto de Patrocínio, que é o café.

“Ela (a Rainha do Café) em todos os eventos relacionados com a agricultura do produto é a nossa representação. Então, além de levar a beleza da nossa mulher patrocinense, ela também leva a cultura do nosso maior produto”, destacou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Maria Aparecia Palucci.

O município de Patrocínio, que tem cerca de 100 mil habitantes e fica a cerca de 400km de Belo Horizonte, é conhecido por ser o maior produtor de café do Brasil e o maior exportador do denominado genuíno Café do Cerrado.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, Patrocínio produziu 672 mil sacas de café.