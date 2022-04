Homem faz dívida de R$ 200 e mata concunhado que cobrou pagamento em Minas

Policiais encontraram a espingarda utilizada no crime em um matagal (foto: PCMG/Divulgação)





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, nesta sexta-feira (1º/4), que um jovem de 21 anos foi preso em Jaíba, no Norte de Minas, sob suspeita de ter executado com um tiro o concunhado, de 22, por causa de uma dívida de R$ 200. O mandado de prisão foi cumprido nessa quinta-feira (31/3).

Conforme a autoridade policial, a vítima procurou o suspeito na última terça-feira (29/3) para receber o valor que ela teria emprestado ao concunhado, mas o jovem não gostou de ter sido cobrado.

“O investigado foi até um matagal, pegou uma espingarda e desferiu um único disparo na direção do rapaz, que morreu no local do crime”, informa a Polícia Civil, em nota, acrescentando que a vítima foi encontrada morta, com ferimento no tórax, na Rua Governador Milton Campos, no Centro da cidade.

Conforme o delegado do caso, Lucas Vieira Simões, várias diligências foram realizadas para efetivar a prisão do suspeito após apuradas a autoria e a motivação do homicídio.

“Sem saída, pela manhã, ele se apresentou na delegacia. Na oportunidade, ele prestou declarações sobre o crime e, depois, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça em desfavor dele”, explica.

Ainda durante o depoimento, o suspeito relatou que arma foi guardada em uma área de mata conhecida como ‘Baixa do Marimbondo’ – mesmo local onde ela estava escondida antes do crime. A espingarda foi apreendida após ser localizada pela polícia entre alguns arbustos.

De acordo com a PCMG, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.