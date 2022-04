Mãe fere filho com facada após ele se negar a dar dinheiro a ela

(foto: Divulgação/Polícia Militar Minas Gerais)

Uma mulher de 51 anos feriu o próprio filho com uma faca após ele se negar a dar dinheiro a ela. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1º/4), no Bairro Jardinópolis, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.



De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher é usuária de drogas. Ela teria entrado na casa do filho, alcoolizada, ido até o quarto em que ele dormia com a esposa e a filha, e exigido dinheiro para comprar drogas.

Quando o filho negou, a mãe ameaçou jogar baldes de água dentro da casa. Para contê-la, o homem tentou segurá-la, porém, ela estava com uma faca e o atingiu na mão. A mulher também ameaçou ferir a nora e a neta, caso tentassem intervir.

A suspeita foi presa em flagrante com a faca ainda nas mãos.

O filho não quis fazer uma representação contra a mãe. Segundo a PM, a nora disse que vai dar sequência à ocorrência, porém se recusou a ir até a delegacia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local. O ferimento foi superficial e a vítima não precisou ser hospitalizada.